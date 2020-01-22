ОП не исключил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

В Офисе президента Украины не исключили возможную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль. Об этом сообщили в ОП в комментарии РБК-Украина.



Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленным.



"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с Президентом Государства Израиль Реувен Ривлин, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля. Встреча с Президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, Президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сообщили в ОП.

