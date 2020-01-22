Раскрыта дата выхода дешевого iPhone

Следующий iPhone выйдет в марте, модель поступит в массовое производство в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



Агентство раскрывает дату выхода дешевого iPhone и считает, что аппарат поступит в продажу в марте. Наследник iPhone SE, который был последним доступным смартфоном в линейке Apple, запустят в производство в феврале. Сборка аппарата будет распределена между подрядчиками Apple — компаниями Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.



Также Bloomberg подтвердило поступавшие ранее слухи, что девайс будет иметь дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home с Touch ID. Аппарат получит актуальный чип A13, стартовая стоимость устройства составит 399 долларов, или около 25 тысяч рублей. В России аппарат может стоить более 30 тысяч рублей, так как в США указывается цена без налогов. По информации Bloomberg, с выходом устройства компания намерена стимулировать продажи iPhone на развивающихся рынках, включая Индию и Китай.



Оригинальный iPhone SE вышел в продажу в марте 2016 года. Девайс получил дизайн флагмана iPhone 5s, четырехдюймовый дисплей, 12-мегапиксельную камеру, NFC и стартовую стоимость 349 долларов. В России он стоил 35 тысяч рублей.



Первые слухи о дешевом iPhone появились в октябре 2019 года. Кроме преемника iPhone SE Apple планирует выпустить еще четыре смартфона в 2020 году. Каждый аппарат получит OLED-дисплей и поддержку 5G.

