В Полтавской области в школе умер ребенок

В Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в одной из школ Кременчугского района. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.



Так, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.



На месте происшествия работает следственно - оперативная группа полиции. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.



Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

