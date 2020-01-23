МИД РФ продолжит укреплять позиции G20 в качестве ведущего механизма координации

Очередное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению участия России в Группе двадцати прошло в среду в администрации президента России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



"В ходе мероприятия под руководством председателя МВК, представителя (шерпы) президента Российской Федерации в Группе двадцати Светланы Лукаш с участием профильных министерств и ведомств обсужден широкий круг вопросов работы российской стороны в указанном форуме", - информировали в дипведомстве.



"Отмечено, что Россия и далее будет способствовать укреплению позиций Группы двадцати в качестве ведущего координационного механизма на уровне глав государств и правительств, создающего необходимые условия для эффективного функционирования глобальной экономики и реформы ее многосторонних институтов управления, адекватных коллективных ответов на различные вызовы в области устойчивого развития и технологической модернизации с опорой на нормы международного права", - отметили в министерстве.



Как указали в МИД, в ходе встречи был обозначен настрой на тесное взаимодействие России с партнерами по форуму в решении актуальных задач, связанных с переходом к цифровой экономике, расширением доступа к энергетическим ресурсам, снижением антропогенной нагрузки на климат и окружающую среду, урегулированием торговых разногласий, повышением стабильности на макроэкономическом уровне и на финансовых рынках. "Наша страна намерена содействовать принятию эффективных решений по этим направлениям, подкрепляя их собственными предметными инициативами", - подчеркнули в министерстве.



По итогам МВК определен ряд мер, призванных повысить коллегиальность, межведомственную координацию и результативность деятельности России на площадке Группы двадцати, заключили во внешнеполитическом ведомстве.



Председателем G20 в 2020 году является Саудовская Аравия. Следующий саммит G20 пройдет в Эр-Рияде в ноябре.

