Андрей Юраш может стать «министром по религии»

Андрей Юраш может стать «министром по религии»

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила финалистов повторного конкурса на занятие должности председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести.

Наибольшее количество баллов по результатам собеседования набрал Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры, который открыто выступал против Украинской Православной Церкви.

Вместе Андреем Юрашем в финал прошли бывший председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан и преподаватель Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви Сергей Бортник.

Кроме того, стало известно об общем количестве баллов, которые получили финалисты:

Андрей Юраш - 9,57
Юрий Решетников - 9,29
Елена Богдан - 8,01
Сергей Бортник - 7,7.

Выводы комиссии являются рекомендательными.
Кандидатов ждет собеседование с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

По его результатам он должен предложить одного среди этих кандидатов и передать на голосование в Кабмин, который и определит победителя.

Миллионы верующих Украинской Православной Церкви надеются на взвешенное решение министра Владимира Бородянского о назначении на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести кандидата, который не будет, злоупотребляя властью и служебным положением, ущемлять интересы и проводить дискриминационную политику в отношении Украинской Православной Церкви.