Минздрав Украины созывает брифинг из-за нового коронавируса в Китае

Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья Минздрава в четверг, 23 января, созывает брифинг по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV), которую обнаружили в Китае. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.



"23 января 2020 года состоится пресс-брифинг Минздрава Украины и ЦОЗ по ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV) при участии заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, и.о. генерального директора ЦОЗ Игоря Кузина, главы представительства ВОЗ в Украине доктора Ярно Хабихт", - сообщили в Минздраве.

