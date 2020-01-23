Макгрегор готов выйти на третий бой с Диасом

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о третьем поединке против Нейта Диаса.



Последний, комментируя бой ирландца против Серроне, сказал, что у Конора был слабы соперник. В отчет на что Макгрегор предложил провести третий совместны бой.



"Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Я всегда думаю о нем", - цитирует Макгрегора MMA Fighting.



Напомним, что первый бой соперников состоялся в 2016 году, когда американец одержал досрочную победу. В том же году состоялся реванш, в котором победа уже досталась Макгрегору решением судей.

