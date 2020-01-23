Еврейский единорог

Буквально в эти минуты (и даже секунды) миллионы патриотов пребывают в напряженном ожидании очередной зрады от Зеленского и его команды европейских единорогов. И у них есть все основания для подобных ожиданий. В Давосе был нанесен страшнейший удар по евроинтеграционным устремлениям Украины. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, переев, видимо, несвежего сала Пинчука в «Украинском доме», словил приход и на голубом глазу Гончарука (премьер) заявил: «да в топку гармонизацию украинского законодательства с европейским… мы не желаем быть нищей Словенией, играть по их гребаным правилам игры… станем сильными и нагнем ЕС».



Ну что тут сказать… Зарево от пылающих пуканов евроинтеграторов привело к появлению эффекта северного сияния над Киевом. Такой тяги давно не было. Илон Маск должен пересмотреть свою концепцию переселения миллиона человек на Марс. Появился экологически чистый и дешевый способ ускорить колонизацию красной планеты. Женщина из фракции «ПЕС» с двойной фамилией, часть из которой Цинцадзе, обвинила Арахамию в посягательстве на основы конституционного строя. Десятки тысяч патриотов сравнили словившего швейцарский приход главу фракции в повторении действий Януковича и Азарова, отказавшихся от европейской интеграции. И ведь к чему все привело? К тому, что Мустафа возглавил евромайдан и, по итогу, стал заместителем главы «Укроборонпрома» с зарплатой в 300 000 гривен в месяц. Не надо, конечно, завидовать, но за что ему такая пенсия? По инвалидности, что ли? На первое мая ему дали в челюсть чеченцы на «Хаммере». «Хаммер» не пострадал, чего нельзя было сказать про челюсть бывшего афганского подданного.



Арахамия, слегка протрезвев, попытался включить заднюю. Неожиданно включился Гончарук, который рассказал о чудесных отношениях внутри команды с президентом и о попытках темных сил Коломойского омрачить блестящий уровень взаимопониманий с лидером

Зеленский уже в Израиле, где ему вообще не рады. Даже слово не дали, поскольку считают Киев причастным к разжиганию антисемитизма. В ответ Владимир отдал все места на форуме Холокоста посторонним евреям. Красивый жест, направленный на унижение организаторов. Но нас не это интересует. Все чуют зраду

Арахамия, слегка протрезвев, попытался включить заднюю. Неожиданно включился Гончарук, который рассказал о чудесных отношениях внутри команды с президентом и о попытках темных сил Коломойского омрачить блестящий уровень взаимопониманий с лидером. После премьера глава фракции рассказал о трудностях перевода. Типа его не так поняли. Хотя поняли его правильно. И все отметили, что со Словенией Давид обо…рался. Ничего себе самая слабая экономика в Европе! Да чтобы у нас так было «слабо». Все наши туристы, которые путешествуют по ЕС в бомж-турах на автобусах, матерятся, когда проезжают ихний Марибор. Чисто, с…ка, Швейцария: игрушечные домики, вылизанные овцы, идеальные дороги. Возможно, Арахамия имел в виду Словакию. Хотя там тоже все на голову выше, чем у нас. Короче, про единорога. А то никак не могу перейти.Мне рекламный спич Зеленского в Давосе неожиданно понравился. Все время думал, что единороги бывают после несвежего сала Пинчука, который, по легенде «слуг народа», оплатил их пребывание в Давосе и прокат лыж. Оказывается, это сленговое название стартапов ценой в миллиард долларов. И мы вовсе не в ж...пе, как может показаться на первый взгляд, а просто отступили, чтобы хорошенько разбежаться перед мощным прыжком с единорогом. Блестящий и очень сильный образ. Помню, мне пытались втюхать пылесос стоимостью в тысячи долларов. Никто даже не подозревал, что этот аппарат может стоить как машина. Но была секта продавцов, которая их продавала. А мой кошак поставил перед собой цель превратить ковер в стопроцентно шерстяной. Причем из своей шерсти. Меня предупреждали, что длинношерстные коты дважды в неделю отрыгивают комочки шерсти. Это нормально. Но мой отрыгивал три раза в неделю, методично покрывая комочками и всем остальным поверхность ковра. Когда представитель секты «свидетелей пылесоса» пришел с рекламной акцией ко мне, он с ходу оценил размер попадалова. Они же демонстрируют способности своего аппарата к сосанию на материале заказчика. И тут мы с кошаком подсунули ему ковер. Практически шерстяной, хотя покупался как искусственный. Чел сделал попытку слинять, однако собрался и три часа мужественно сражался с ковром. Мы с кошаком изредка подбадривали его, интересуясь техническими характеристиками этого чуда.Он понимал текущую ситуацию, но вынужден был пахать и рекламировать инвестиционную привлекательность пылесоса. Примерно такие же истории рассказывал, как и Зеленский. Вот пожалели пару тысяч долларов, а теперь локти с досады кусают. Мы с кошаком понимающе переглянулись. Худо-бедно, но ковер был приведен в нормальное состояние. Если продолжать аналогию с сосанием, то презентация в Давосе прошла пока вхолостую, однако мы не теряем надежды.Зеленский уже в Израиле, где ему вообще не рады. Даже слово не дали, поскольку считают Киев причастным к разжиганию антисемитизма. В ответ Владимир отдал все места на форуме Холокоста посторонним евреям. Красивый жест, направленный на унижение организаторов. Но нас не это интересует. Все чуют зраду. Она может произойти в любой момент и, что характерно, на ногах. Так назвали формат возможной встречи Зеленского с «агрессором». Даже боюсь предположить, что произойдет после. В настоящее время лучшие патриотические умы нации бьются над проблемой превращения мочи («сечи») настоящих борцов за нацию в серную кислоту. Таким образом удастся резко усилить эффективность борьбы с «ватой». Использование обычной мочи выявило некоторые побочные эффекты. В частности, уже двух патриотов-«сечевиков» отловили и заставили… Ладно, не будем вдаваться в шокирующие подробности. Поэтому могу сказать: обстановка в стране очень и очень напряжена. Илья Кива в ресторане «МОССО» слегка ударил головой одного ветерана АТО, пропустил ответный удар в глаз, и в результате генеральный прокурор возбудил уголовное дело. Естественно, против Кивы. Учитывая фактор мочи, инвестиционный климат в стране стабильно устойчивый. Но после давосского единорога и Арахамии может рвануть в любой момент. Поэтому Зеленский должен быть максимально осторожен с еврейскими единорогами. Иначе начнется досрочное переселение украинцев на Марс.