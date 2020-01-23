Украина предложила изменения в Минские соглашения

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников в комментарии Новому времени.



"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским,... что как минимум в части (вопроса контроля над границей - ред.) Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.



По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:



- Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

- Установление режима полной тишины;

- Вывод всех НВФ с территории Украины;

- Установление украинского контроля над восточной границей;

- Проведение выборов.



"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт... Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - заключил представитель Украины в ТКГ.

