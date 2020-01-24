Психозы недели. Давос и кошки

Насыщенная неделя подходит к концу. Слава Богу, никто за эти дни не обварился и не провалился под асфальт. Президент улетел в Давос. Потом в Израиль. Нация сама себя развлекала празднованием Дня соборности. Столичная администрация выставила на всеобщее обозрение очередное достижение евроитеграции – офигенной красоты туалет. Разговорился также и евроинтеграционный вице-премьер Дмитрий Кулеба. Его потянуло на кошек. Теперь обо всеv по порядку.



Мне в Давос по делу, срочно! Ежегодный фестиваль сильных мира сего прошел с нашим многочисленный участием. В “варежку” набились и стар, и млад. И бывший президент, и нынешний. СМИ сообщили, что на экономическом форуме Владимир Зеленский провел ряд полезных встреч с бизнесменами тех стран, с которыми он в ближайшее время вряд ли бы где-то пересекся. То есть не из Омана и не из Израиля.



Ждем теперь массированного привлечения инвестиций. Потому что с программой МВФ что-то не заладилось. Еще в начале декабря сообщили, что она есть. В середине января выяснили, что ничего нет, а то, о чем говорили в декабре – это были очень предварительные договоренности.



Кристалина Георгиева явно темнит. Ой, не нравится мне эта Кристалина. Думал, что болгары как славянские братья будут к нам больше расположены. Куда там. Министр финансов Оксана Маркарова отловила эту Георгиеву в Давосе и после встречи с ней написала у себя в Facebook: "Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ".



Выпуститься – это выйти на свободу с чистой совестью? Без денег и без рекомендательных писем от МВФ, что это правильная страна, мы с ней работаем? Ой, не знаю... А как же наши остальные займы? Их же просто так не дадут. Тут выясняется, что мы снова стали в очередь за миской супа (зачеркнуто) макрофинансовой помощью Европейского Союза. А ее без программы МВФ не дают. Они там все в сговоре.



А нам бы очень не помешал пятый транш для поддержания макрофинансовой стабильности, потому что 2020-й будет очень тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Кулеба – тот еще красавец. Его Facebook картинкой с подписью "Не лезьте поперед батька ни в какой таможенный союз" даже с долгим и нудным рассуждением, почему его тегают и обвиняют за слова об отказе Украины вступать в Таможенный союз с ЕС, выдавили у меня скупую слезу от смеха.



Тут Кулеба превзошел себя и заставил меня не просто плакать от смеха, а рыдать. Он привел пример успеха предпринимательницы из Мариуполя, которая наладила собственный бизнес по производству мебели для кошек и нашла возможность продавать изделия онлайн на рынке ЕС: "Вот для таких людей, в частности, мы делаем промышленный безвиз"

Давно так не ржал. Какой еще таможенный союз с ЕС? Вы что, с дуба упали? Кстати, дубы наши с нетерпением ждут в Европе все по той же “программе” экспорта леса-кругляка.Никто нам никакого таможенного союза не обещал и давать не собирается. Вы посмотрите на честные и открытые лица наших таможенников? Разве им можно доверять? Нельзя. Поэтому мы в деликатной изоляции, но с перспективой получения макрофинансовой помощи. И это безальтернативный приговор.Туда же попадают все умные разговоры о безоговорочном принятии наших товаров, их сертификации в Украине как сделанных в Европе и в целом тема так называемого "промышленного безвиза" с ЕС, который создаст новые горизонты для экспорта украинских товаров на европейские рынки.Тут Кулеба превзошел себя и заставил меня не просто плакать от смеха, а рыдать. Он привел пример успеха предпринимательницы из Мариуполя, которая наладила собственный бизнес по производству мебели для кошек и нашла возможность продавать изделия онлайн на рынке ЕС: "Вот для таких людей, в частности, мы делаем промышленный безвиз".Да, мебель для кошек – это вершина нашей интеллектуальной экспансии на европейский рынок. Потому что мебель для людей они делают сами из нашего леса, который удается вывезти в обход моратория. А как же наши вертолетные двигатели, самолеты, космолеты, гиперлупы? Что мы там еще собираемся производить такое высокоинтеллектуальное?! Микросхемы, например. Для них двери на рынок ЕС распахнутся? Судя по всему, нет, так как вице-премьер сказал, что выгоду от "промышленного безвиза" получит малый и средний украинский бизнес. А это как раз кошки...Ну ладно, кошки, так кошки. Может, что-то им капнет из Давоса. Или из Израиля, где наш президент не совсем удачно отметил Холокост. Не туда пошел, не там выступил. С Путиным о пленных не договорился, потому что Владимир Владимирович был занят встречей с мамой красивой еврейской девушки, осужденной за наркотики в России. Да, и такое бывает.Но инвесторы не дремлют. Им что Давос, что траурные церемонии – параллельно. Лишь бы повыгоднее разместить свои капиталы. И Украина готова принять эти заманчивые предложения. Так не предлагают же! Не понимаю почему...Украина ведь же полностью европейская страна. У нас самые европейские туалеты в мире. Наша Киевская городская государственная администрация была отмечена премией Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные" в сфере развития "туалетной культуры".Они об этом написали на своем сайте и опубликовали фотографии. Теперь у трехмиллионного (а по факту больше) населения столицы и многочисленных гостей Киева, особенно из среднеазиатских и кавказских республик, нет другой мечты, кроме как посетить нужник городской мэрии. Уже звонил спросить, когда у них ближайшая экскурсия или день открытых дверей. Линия была перегружена. Понимаю, не я один такой. Все хотят поссать в мэрии.Хотя есть места и не хуже. В парке «Победа», например, отстроили новый модный общественный туалет, украсив коричневое здание в зеленой зоне забавными мужским и женским силуэтами, которые явно хотят пописать, и совместили этот сортир с пунктом муниципальной охраны. Может, видели – такие люди в костюмах цвета детской неожиданности? Это и есть муниципальная стража.Решение (по туалету и охране “в одном флаконе”) общественности показалось спорным. Активисты его долго обсуждали с соцсетях. Администрация города убеждала их не мешать прогрессу: по развитию туалетной культуры мы впереди планеты всей. Осталось подтянуть остальные сферы быта. Например, магистральные трубопроводы с горячей водой. Чтобы не взрывались без предупреждения.Ну, а пока инвесторы из Омана, Давоса и других мест их компактной дислокации собирают чемоданы на встречу с нашими прекрасными туалетами и промышленным безвизом в перспективе, народ отпраздновал 101-ю годовщину злуки, он же День соборности.Конечно, слабенько отметили по сравнению с прошлым годом. Там был “и томос, и до томоса”. А тут постояли на мосту с флагами и разошлись. Президент Владимир Зеленский по дороге в Швейцарию заскочил к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке в Киеве и вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком возложил цветы по-быстрому.Правда, никто не понял, почему цветы достались Кобзарю, который умер в 1861 году, тогда как злука состоялась в 1919-м, но, видимо, так принято. Потому что пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности из Давоса тоже чтением стиха Тараса Шевченко. Сговорились!Зато не подвели луцкие пограничники, которые в знак единства и неразделимости украинского народа, взявшись за руки, создали "живую цепь" и исполнили гимн Украины. Что тут скажешь, молодцы! Без них праздник был бы не праздник. Так с меблированными кошками, Давосом, Израилем, туалетами и надеждами на лучшее мы завершаем еще одну насыщенную трудовую неделю.