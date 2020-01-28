Уникальная вакцина от гриппа ставит крест на обычных инъекциях

Новая вакцина против гриппа в форме таблеток оказалась эффективнее инъекций, передает The Daily Mail. Как показали исследования компании Vaxart и Стэнфордского университета, пероральное средство VXA-A1.1 в большей степени защищало от гриппа по сравнению с популярной вакциной Fluzone.



Также пероральное средство лучше себя показало, чем инъекции, когда проводилось сравнение с плацебо. По словам разработчиков, таблетки производить дешевле и быстрее, также они удобнее в применении. Сообщается, что в эксперименте приняли участие 179 участников в возрасте от 18 до 49 лет (тесты поводили с августа 2016 года по январь 2017 года).



Добровольцев случайным образом распределяли в группы. Первая принимала таблетки, второй делали инъекции вакцины, а третья использовала плацебо. В период с декабря 2016 года по апрель 2017 года добровольцы подвергались воздействию вируса гриппа A/H1N1, одной из наиболее распространенных форм гриппа.



В группе пивших таблетки заразились 29%, в группе инъекционной вакцины - 35%, в плацебо-группе - 48%. Риск инфицирования был снижен на 39% в группе пивших таблетки по сравнению с плацебо-группой и на 27% в инъекционной группе.

