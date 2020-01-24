В выходные дни в Украине ожидается небольшое потепление

В ближайшие сутки, 25 января, холодный воздух отступит за пределы Украины, из Центральной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому ночная температура в Украине почти везде, кроме Карпат, немного повысится, дневная - почти не изменится.



Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в восточных областях и на севере Левобережья местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица; на остальной территории - без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9°, в горных районах до 12° мороза, днем 3-8° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 25 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,5 градусов выше ноля в 1993 и 2002 годах, а самая низкая ночью на отметке 25,6 градусов мороза в 1892 году.



В воскресенье, 26 января, в Украине без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны и в Прикарпатье 3-8° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

