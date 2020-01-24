Гончарук назвал дату подписания договора с Deutsche Bahn

Украинское правительство планирует подписать договор о сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn 5 февраля. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.



По его словам, после подписания договора немецкий железнодорожный оператор будет предоставлять консультативные услуги "Укрзализныце". При этом сама УЗ останется в полной собственности Украины.



"Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве", - написал Гончарук.

