Немецкий порядок

Правительство Гончарука сделало лучший ход из всех возможных в игре на мировой инвестиционной доске. Они ее (доску) перевернули и объявили, что отдают все украинские дороги немцам на десять лет в бессрочную концессию. Концессионеры все рассчитали точно: в то время как сторонники и противники Петра Порошенко лупят друг друга под зданием ГБР, надо ковать инвестиции, пока никто ничего не понял. Пострадал пока только мужик с золотым унитазом, как бы символизирующим коррупцию Петра Алексеевича. Унитаз разбили, и выяснилось, что он фаянсовый. Опять фарс, как с томосом.



Выбор немцев полностью одобряю. У них есть многолетний, очень богатый опыт создания стейкхолдеров и транспортных хабов в Украине. Перевозка значительных объемов грузов в обе стороны – их конек. Правда, у компании Deutshe Bahn, которая в 1942 году носила другое название, во время модернизации украинских транспортных сетей по стандарту Euro 5 возникли определенные разногласия с сепаратистами, которые поддерживали аннексию Крыма. Отряды российских наемников, в частности так называемый отряд Kovpaka, наносили существенный урон евроинтеграционным устремлениям нации, подрывали курс на членство в НАТО. Однако благодаря налаженному взаимодейсьтвию с местным патриотическим населением удалось наладить и эффективную деятельность по обеспечению бесперебойной работы железнодорожных хабов, впоследствии подвергшихся варварской бомбардировке сталинских войск.



Железнодорожники Германии и Галичины плечом к плечу возрождали европейский вектор нации. Именно это и имел в виду изрядно принявший на грудь премьер Гончарук, когда открыл всем тайну улучшения инвестиционного климата в Украине. Потенциальному инвестору достаточно пару раз громко прокричать «Слава Украине» – Героям Слава!»



Сразу начнется производство шпрот, которые отродясь у нас не водились. Все оборонная промышленность отойдет американцам. Она уже отошла, просто об этом некоторые еще стесняются говорить открыто. Производство надувных «Абрамсов» в масштабе 1:72 уже практически реально

Железнодорожники Германии и Галичины плечом к плечу возрождали европейский вектор нации. Именно это и имел в виду изрядно принявший на грудь премьер Гончарук, когда открыл всем тайну улучшения инвестиционного климата в Украине. Потенциальному инвестору достаточно пару раз громко прокричать «Слава Украине» – Героям Слава!», чтобы почувствовать себя как дома. А еще лучше просто кинуть зигу, что с большим пониманием будет воспринято местным патриотически активным населением. Вне всякого сомнения, любая психиатрическая комиссия Австрии признала бы Гончарука клиническим инвестором с тяжелыми осложнениями на отсутствующий мозг. Но в Давосе царят гораздо более либеральные порядки.Опять же, перебравший чего-то Гончарук попалил немецких концессионеров, которые, как оказалось, вовсе не были заинтересованы в широкой рекламе своих коммерческих проектов. Они предпочитают действовать внезапно, без излишней пиаровской шумихи. Скрытное сосредоточение тепловозов, массированная кампания по дезинформации, день «Х» в четыре утра – это фирменный стиль немецких стартапов. Поэтому копания Deutshe Bahn как- то не очень уверенно призналась в наличии планов предоставить своим коллегам с белыми повязками на рукавах некие «консультативные услуги». Однако, поскольку в наблюдательном совете «Укрзализныци» уже сидят Сергей Лещенко и куча другого народа с иностранной пропиской, не этого ждут от немцев широкие массы украинских пассажиров. Только молниеносный блицкриг с выходом на берега Днепра в считанные часы.Уверен: при немцах железная дорога независимой, европейской и соборной нации буквально расцветет. Уже предвкушаю организованную посадку первых гастарбайтеров в комфортабельные пульмановские вагоны, идущие прямиком на лучшие стройки Гамбурга и Дрездена. Все работает, как отлаженный швейцарский механизм: проводники с немецкими овчарками деловито проверяют аусвайсы и посадочные билеты. Вот раздаются свистки, и группа ж/д-полицаев уже повела в сторонку выявленного безбилетника, умудрившегося еще подключиться к бесплатному вай-фаю в вагоне. Короткая, но, с...ка, показательная очередь из исправного «шмайсера» – и посадка возобновляется. Да, немецкие специалисты умеют работать.Поезда во Львов и тот же Стрый будут приходить строго по расписанию. По ним можно будет сверять часы и курс национальной денежной единицы. Наконец-то проводники на сносном немецком станут предлагать настоящий эрзац-кофе и постельное белье, разделенное на расово правильные категории. Орднунг, орднунг и еще раз орднунг! Вятрович расскажет об историческом братстве двух наций, окрепшем в борьбе против сталинских агрессоров.И железная дорога – это лишь начало быстрого и эффективного превращения Украины в настоящий рай для концессионеров. Таможню отдадут англичанам. У них такие безобразия, как горящие шины на пункте пропуска «Краковец» невозможны в принципе. На все контрабандные потоки плотно сядет МИ-6, которая наконец-то поборет коррупцию на украинской таможне. Морские порты отдадут грузинам и литовцам в соотношении один к трем. Если считать Одессу. Сразу начнется производство шпрот, которые отродясь у нас не водились. Все оборонная промышленность отойдет американцам. Она уже отошла, просто об этом некоторые еще стесняются говорить открыто. Производство надувных «Абрамсов» в масштабе 1:72 уже практически реально. На очереди – полный переход на стандарты НАТО. Не только бананы на полдник, но и памперсы для аэромобильных войск. Сверхсовременные системы безопасной связи системы «Презерватив» и многое, многое другое. Вижу новую конституционную реформу, предусматривающую введение институтов гауляйтеров и район-фюреров. Немецкий язык станет вторым государственным, что положит конец бессмысленным спорам о русских школах и языке агрессора. Работа на немецких ж/д-дорогах станет мечтой всех без исключения грантоедов. Так будет реализована национальная идея – стать европейской дисциплинированной страной в концессионной форме. СУГС! И чувствуй себя как в Германии.