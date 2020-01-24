МВД анонсировало "паспорт в смартфоне"

До весны ID-карта и загранпаспорт станут доступными в смартфоне, сообщает МВД в Facebook.



Документы будут доступны в мобильном приложении Дія и это позволит всегда иметь их под рукой. В МВД говорят, что такая возможность пригодится при поездках в пределах страны или в других жизненных ситуациях. Ведомство не сообщает, возможно ли путешествие за границу с цифровой копией загранпаспорта в смартфоне.



Преимуществом виртуального паспорта в смартфоне называется возможность заказать и получить его за несколько минут. Такой документ может быть использован, когда нужна цифровая подпись или когда нужно предъявлять физический документ.



Смартфон также скоро станет аналогом водительских прав. Необходимость иметь физический документ при себе исчезнет после запуска проекта с электронными водительскими удостоверениями Дія.

