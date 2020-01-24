Госдеп США отозвал сотрудников из Китая из-за вируса

Госдепартамент США отозвал сотрудников из Китая и объявил красный уровень опасности в связи с новым типом пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа в пятницу, 24 января.



Отозваны сотрудники, не связанные с экстренными службами, а также члены их семей.



"Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в провинции Хубэй", - сказано в сообщении.



Госдеп также рекомендовал американцам отказаться от поездок в Китай и объявил четвертый, красный уровень опасности. Рекомендации тем, кто все-таки должен ехать, гласят, что необходимо часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, избегать контактов с людьми, продуктов животного происхождения и т.д.



В Китае граждане США могут быть задержаны без доступа к консульским службам или информации о предполагаемом преступлении, могут подвергаться длительным допросам и длительному задержанию по причинам, связанным с "государственной безопасностью", отметили в Госдепе.



По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

