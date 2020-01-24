Медведчук пытался втянуть французских сенаторов в пророссийскую авантюру

23 января 2020 года в Люксембургском дворце состоялась конференция «Парламентское измерение Нормандского формата», на которой кум действующего президента России, по совместительству депутат парламента УкраиныВиктор Медведчук, озвучил целесообразность вовлечения европейских парламентариев в процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом пишет ресурс PolitUA.

Правда, как утверждает издание, конференцией ее назвать трудно, потому, что на ней присутствовало от силы 20 человек – это сами участники-организаторы и их медиа сопровождение. В качестве организатора мероприятия выступил сенатор от правой оппозиционной партии «Республиканцы» Себастьян Моран.

При этом ключевые тезисы выступления Виктора Медведчука были подготовлены в лучших традиция российской пропаганды и дезинформации. Так, Медведчукособо подчеркнул, что «РФ не является стороной конфликта на Донбассе, Москва лишь оказывает помощь в его урегулировании», что является откровенной ложью после аннексии Крыма и уже более пяти лет российской агрессии на востоке Украины, пишет PolitUA.

Он также заявил, что «противниками установления мира на Донбассе являются националрадикалы Украины», стараясь при этом выгородить истинный источник поставок оружия, боеприпасов и регулярных воинских подразделений из России.

Одним из основных меседжей Медведчука было донесение до участников необходимости прямого диалога между Украиной и «Л/ДНР», что идет в разрез с общепринятыми международными правовыми нормами, поскольку лидеры этих непризнанных республик не имеют правосубъектностии иметь никогда не будут.

Характерно, пишет издание, что соратник Медведчука Олег Волошин указал, что инициативу поддержало в целом около 40 французских парламентариев, однако почти никто из них не смог прийти на мероприятие из-за большой занятости…Все присутствующие на конференции французские сенаторы покинули мероприятие вскоре после его начала – ни один не досидел до конца, когда поняли в какую авантюру их втянули.

По оценкам французских журналистов конференция имела маргинальный и чисто пророссийский характер, идея основания так называемой парламентской составляющей «нормандского» формата не нашла серьезной поддержки, даже среди экспертов.

Так, по мнению французских политологов, презентация на международном уровне инициативы межпартламентскогодиалога была воспринята крайне скептически. Руководство Сената решило максимально дистанционироваться от «идеи» Виктора Медведчука, точнее сказать Москвы. Заслуживает внимания, что Париж отказал мероприятию в официальной поддержке – из зала были изъяты все эмблемы, баннеры и надписи, которые бы свидетельствовали, что конференция проводилась в одном из зданий Сената Франции.

Это произошло из-за того, что в организации, проведении и стиле озвученной тематики самого мероприятия прослеживается четкий «русский след», учитывая привлечение известных пророссийских лоббистов и скрытых агентов влияния России в Европе.

Кроме того, судя по трем микрофонам на фотографии мероприятия – это российский пропагандистский телеканал «Россия» и два пророссийских канала в Украине 112 и ZIK, стоящими перед выступающими, медийного ажиотажа данное мероприятие не вызвало.

Ожидается, что на следующей неделе подобное мероприятие будет проведено в Бундестаге, где мы сможем лицезреть уже российские «консервы» и агентов влияния в Германии, резюмирует издание.