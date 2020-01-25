В Госдепе США подтвердили визит Майка Помпео на Украину 30 января

лава Госдепа США Майк Помпео с 30 января по 4 февраля посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. Как сообщается, 30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.



После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.



Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".

