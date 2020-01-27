Дженнифер Энистон разыграла фанатов «Друзей»

Актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел в сериале «Друзья», стала гостьей шоу Эллен Дедженерес. В рамках программы они устроили розыгрыш для поклонников сериала. Энистон пряталась за тем самым диваном, который стоял в Центральной кофейне, и неожиданно выскакивала оттуда, пугая приходящих.



Декорации на студии Warner Bros., где снимали «Друзей», стали своеобразным музеем, куда приводят на экскурсии туристов и фанатов сериала. Когда пришла первая группа девушек, их спросили, кто их любимый персонаж в сериале. На что одна из них ответила, что Росс.



«Росс?!» ― завопила в этот момент Энистон и выскочила из-за дивана. А другим пришедшим актриса предложила налить кофе, правда, из пустого кофейника.



Все туристы реагировали практически одинаково ― визжали и не верили, что это действительно настоящая Дженнифер Энистон.





