Ученые оценили риск распространения коронавируса

Ученые из США и Великобритании оценили опасность распространения коронавируса из Китая 2019-nCoV. Их прогноз опубликован на сайте medRxiv.org.



Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.



По оценкам ученых, базовая репродуктивная частота инфекции - среднее число вторичных инфицирований - составляет от 3,6 до 4,0. Всемирная организация здравоохранения этот показатель оценила на уровне 1,4-2,5.



Для сравнения, для гриппа базовая репродуктивная частота составляет от двух до трех, для атипичной пневмонии 2000-х годов - около трех.



Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухане должно быть инфицировано 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1% от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней - до 4 февраля - число инфицированных в Ухане может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.



Ученые считают, что до 75% случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля. Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухане, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9%.



При этом ученые отмечают, что выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными.



Позднее Джонатан Рид, первый автор статьи написал, что реальные значения базовой репродуктивной частоты нового короновируса, вероятно, лежат в пределах 2,4–2,6, что совпадает с верхней границей по оценке ВОЗ.

