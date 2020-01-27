SkyUp приостанавливает чартерные рейсы в Китай

Авиакомпания SkyUp, в связи с коронавирусом прекращает проводить перелеты в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ администрации компании.



Отмечается, что чартерные рейсы SkyUp проводил для туроператора JoinUp!. Туроператор возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.



"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - сообщили в авиакомпании.



Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

