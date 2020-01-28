Коби Брайанта включат в Зал славы баскетбола

Бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета, будет введен в Зал славы баскетбола в 2020 году. Об этом в Twitter сообщает журналист Шэмс Чарания, цитируя председателя Зала славы Джерри Коланджело.



Вместе с ним в Зал славы включат Тима Данкана и Кевина Гарнетта.



"Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории, учитывая, что в Зал славы будут включены Коби, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - приводятся слова Коланджело.



Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту находились 9 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли.



Брайант на протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за "Лейкерс". За это время он пять раз выигрывал чемпионские титулы НБА и дважды становился победителем Олимпиады (2008 и 2012), а также установил ряд личных рекордов. В списке лучших снайперов лиги он занимает четвертое место.

