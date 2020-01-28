Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса

Американская компания Apple может не запустить вовремя производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бушует неподалеку от производственных мощностей компании в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.



Отмечается, что практически все iPhone производятся в Китае, в первую очередь на фабрике Foxconn на так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron, на сборочной площадке недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более чем в 500 километрах от Ухани в центральном Китае, эпицентре вирусной вспышки, но это расстояние не защищает города от последствий.



"Я не могу представить сценарий, в котором цепочка поставок не будет нарушена. Если произойдет один серьезный сбой в сырье, производстве, сборке, тестировании и доставке, это будет нарушением", - сказал ветеран отрасли аналитик Патрик Мурхед.



Также сообщается, что Apple на прошлой неделе начала наращивать производство, чтобы удовлетворить спрос на iPhone, превышающий ожидаемый. Компания, как правило, представляет свои новые iPhone примерно в сентябре (в частности модели 11 и 11 Pro, - ред.), поэтому вирус вряд ли окажет существенное влияние на уже представленные модели, однако компания может столкнуться с проблемами при производстве новых бюджетных iPhone, запуск которого планировался в феврале.

