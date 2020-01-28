«Девочки, идите…»
Рейсовый автобус Луцк–Киев. Трасса. Почти автобан, только с ямами. Ночь. За окном ни фига не видно. Тьма окутала стейкхолдеры, сельскохозяйственные хабы и редкие малоосвещенные смарт-села. Над лобовым стеклом на встроенном экране идет сериал. Развлечений в автобусе мало, но именно в этом рейсе их оказалось более чем достаточно, поскольку в Киев «на ротацию» ехали прекрасные девушки, парамедики, парапсихологи и парапланеристки ЯрЫна и Анастасия. Надо ли писать о том, что сериал в салоне автобуса шел на русском языке?
Мне пришлось много поездить в автобусах. «Бомж-туры» в Европу. Дешево, сердито и масса незабываемых впечатлений. Почему их называют «бомж-турами»? Ну, во-первых, путешествие очень смахивает на пребывание в бомжатнике, роль которого удачно исполняет автобус. Когда 40-50 человек по 12 часов в день проводят в замкнутом пространстве, а потом на считанные минуты вылазят оттуда, чтобы полюбоваться красотами этой гребаной Ниццы, где Ахметов приобрел виллу за двести «лямов» евро, то грань между бомжами и европейцами становится особенно ощутимой. Самый, надо отметить, популярный вид «европейского отдыха» украинцев.
Пребывание в замкнутом пространстве репрезентативной выборки украинской нации приводит к разнообразным конфликтным ситуациям. Самые типичные: мова, туалет и фильмы. Справедливости ради отмечу, что языковые конфликты стали довольно редкими. Самый яркий – это когда украинка канадского происхождения, инвалид от рождения начала гнобить гида за русский язык. Она отказывалась понимать на русском, поэтому ей, в итоге, переводили отдельно. К концу поездки все очень полюбили эту канадийку. Особенно водители, на которых она пролила примерно два стаканчика с прекрасным кофе. Сидела туристка на первых местах, аккурат над головой «шоферов». Те сто раз ее просили не приносить в салон напитки, поскольку, видимо, что-то предчувствовали. А так и получилось.
Парапассажиры ЯрЫна и Анастасия, которые, по их словам, воевали с российским агрессором, заняли активную гражданскую позицию в стиле Зеленского. Они направили фонарик в лицо водиле и выдвинули ультиматум: или он прекращает это безобразие, или они выходят
В результате, как только автобус останавливался, туристка из Канады оказывалась абсолютно одна, даже при наличии пятидесяти попутчиков. Иногда ей удавалось кого-то догнать, и несчастный вынужден был оказывать диаспорянке информационные и иные услуги.
Остановки на туалет тоже непосредственно связаны с проявлением патриотических и мовных особенностей. Дело в том, что в Германии все туалеты вообще платные, а в Польше можно найти шаровые. Те, кто чувствуют свою причастность к новейшей версии истории, озвученной Зеленским в Польше, принципиально отказываются платить 50 центов и требуют бесплатного опорожнения того, что полагается опорожнять в подобных случаях. А это, с…ка, очень сложная логистическая задача, поскольку чаще попадаются заправки с одной кабинкой за деньги. Ну и начинаются настоящие туалетные войны.
И, конечно же, самый распространенный вид конфликтов в длительных автобусных турах – видеорепертуар. Музыка не так актуальна, поскольку даже самые упоротые не могут вынести Вакарчука на протяжении шести-семи часов подряд. По кругу. Еще бывают подборки в стиле «тыц-тыц» и «це моя Украина». Тут обычно возникает противостояние по линии водитель («амениподобаеться») и пассажиры. Как по мне, так россияне специально нанимают украинских композиторов, чтобы они вызывали резкое неприятие. «Вовчыця» Винника – редкое исключение. Хотя она уже за…ла в корень. А вот с фильмами возникают настоящие батлы. Одни хотят посмотреть нормальную комедию, другие сериал, третьи боевичок, и в результате все смотрят то, что поставит гид. В туристической компании «Аккорд» проблему с видеорепертуаром решили жестко: 70 процентов дисков или флешек, которые суются в аппаратуру автобуса, тупо не читаются. Те, что запускаются, как правило, виснут. По странному стечению обстоятельств, полностью воспроизводятся лишь отдельные выпуски «Орла и решки», фильм «Неприкасаемый» и про француза, у которого четыре дочери вышли замуж за араба, еврея, китайца и не… африканца соответственно. Ни разу не было конфликтов насчет языка дубляжа, поскольку хоть что-то шло и помогало скоротать время.
В луцком автобусе, видимо, проблем с воспроизведением не было, и шел сериал на русском языке. Парапассажиры ЯрЫна и Анастасия, которые, по их словам, воевали с российским агрессором, заняли активную гражданскую позицию в стиле Зеленского. Они направили фонарик в лицо водиле и выдвинули ультиматум: или он прекращает это безобразие, или они выходят. Тут я прозрел. А что, так можно было?! Почему ни разу за все свои автобусные туры я не встречал таких прекрасных патриотов, которые ставили такие великолепные ультиматумы? Это же просто прекрасно! Более того, парапсихологи показали истинное европейское воспитание и даже ценности, поскольку поинтересовались мнением других пассажиров. Многие молча соглашались с ультиматумом патриоток. Типа да, неплохо было бы покинуть салон, как-то веселее будет. Почему молчали? Да потому что две парапланеристки с лихвой перебрали квоту на буйных в конкретном микроколлективе. Обязательно в салоне найдутся один, максимум два туриста, занимающих активную жизненную позицию. Обычно это либо одесситы, либо обитатели колыбели украинской нации.
Трогательный рассказ то ли ЯрЫны, то ли блондинки в дредах был встречен лишь отдельными репликами. Одна из них носила рекомендательный характер: «девочки, идите на хер». И они пошли, поклявшись сурово отомстить обидчикам. В патриотических пабликах начался всеобщий сбор на войну с водителем-«сепаратистом»
В последний раз были евреи, но тоже из Одессы. Остальные, как правило, пытаются хоть как-то отдохнуть. Поэтому неудивительно, что трогательный рассказ то ли ЯрЫны, то ли блондинки в дредах был встречен лишь отдельными репликами. Одна из них носила рекомендательный характер: «девочки, идите на хер». И они пошли, поклявшись сурово отомстить обидчикам. В патриотических пабликах начался всеобщий сбор на войну с водителем-«сепаратистом». Каким-то чудесным образом парапланеристки оказались в Киеве раньше, чем рейсовый автобус с группой поддержки. Тоже парамедики и другие паранормальные активисты. В связи с этим у меня возникает ряд актуальных вопросов. Первый: почему волонтерши и парамедики не моют головы? Мы же все видели видео с Марусей Зверобой. Все спрашивали: почему так происходит? На этот раз кто-то из парапсихологов был в дредах. Согласен – это выход из положения. Дреды вообще не рекомендуется мыть. Африканцы их с этой целью и изобрели, поскольку вода там дефицит, на ванну не хватает. Второй: создан опаснейший прецедент решения конфликтных ситуаций между активной частью населения (5 процентов) и пассивной. Активные просто выходят из автобуса в знак протеста. Это же может привести к совершенно фатальным последствиям! Какой пример они подают другим параактивистам? А если выйдут все и на конечной остановке уже некому будет встречать пассажиров, которые смотрят российские сериалы? Вы об этом подумали?
И, наконец, самая главная проблема: почему до сих пор не утвержден единый перечень фильмов, разрешенных к просмотру в местах потенциального пребывания парамедиков? Случай с ЯрЫной наглядно свидетельствует о том, что проблема назрела и даже перезрела. Недопустимо ориентироваться на вкусы водителей и прочих политически незрелых представителей украинского населения. Должен быть четкий перечень из трех, максимум из четырех сериалов. Все, проблема исчерпана. Аналогично следует поступить с музыкальным репертуаром. Трудно утвердить плей-лист из расово правильных песен? Нет. Так в чем же дело? Видимо, мы сталкиваемся с результатами гибридной информационной агрессии. Держитесь, девочки! Идите туда, куда пошли.