«Девочки, идите…»

Рейсовый автобус Луцк–Киев. Трасса. Почти автобан, только с ямами. Ночь. За окном ни фига не видно. Тьма окутала стейкхолдеры, сельскохозяйственные хабы и редкие малоосвещенные смарт-села. Над лобовым стеклом на встроенном экране идет сериал. Развлечений в автобусе мало, но именно в этом рейсе их оказалось более чем достаточно, поскольку в Киев «на ротацию» ехали прекрасные девушки, парамедики, парапсихологи и парапланеристки ЯрЫна и Анастасия. Надо ли писать о том, что сериал в салоне автобуса шел на русском языке?



Мне пришлось много поездить в автобусах. «Бомж-туры» в Европу. Дешево, сердито и масса незабываемых впечатлений. Почему их называют «бомж-турами»? Ну, во-первых, путешествие очень смахивает на пребывание в бомжатнике, роль которого удачно исполняет автобус. Когда 40-50 человек по 12 часов в день проводят в замкнутом пространстве, а потом на считанные минуты вылазят оттуда, чтобы полюбоваться красотами этой гребаной Ниццы, где Ахметов приобрел виллу за двести «лямов» евро, то грань между бомжами и европейцами становится особенно ощутимой. Самый, надо отметить, популярный вид «европейского отдыха» украинцев.



Пребывание в замкнутом пространстве репрезентативной выборки украинской нации приводит к разнообразным конфликтным ситуациям. Самые типичные: мова, туалет и фильмы. Справедливости ради отмечу, что языковые конфликты стали довольно редкими. Самый яркий – это когда украинка канадского происхождения, инвалид от рождения начала гнобить гида за русский язык. Она отказывалась понимать на русском, поэтому ей, в итоге, переводили отдельно. К концу поездки все очень полюбили эту канадийку. Особенно водители, на которых она пролила примерно два стаканчика с прекрасным кофе. Сидела туристка на первых местах, аккурат над головой «шоферов». Те сто раз ее просили не приносить в салон напитки, поскольку, видимо, что-то предчувствовали. А так и получилось.



Парапассажиры ЯрЫна и Анастасия, которые, по их словам, воевали с российским агрессором, заняли активную гражданскую позицию в стиле Зеленского. Они направили фонарик в лицо водиле и выдвинули ультиматум: или он прекращает это безобразие, или они выходят



Трогательный рассказ то ли ЯрЫны, то ли блондинки в дредах был встречен лишь отдельными репликами. Одна из них носила рекомендательный характер: «девочки, идите на хер». И они пошли, поклявшись сурово отомстить обидчикам. В патриотических пабликах начался всеобщий сбор на войну с водителем-«сепаратистом»

В результате, как только автобус останавливался, туристка из Канады оказывалась абсолютно одна, даже при наличии пятидесяти попутчиков. Иногда ей удавалось кого-то догнать, и несчастный вынужден был оказывать диаспорянке информационные и иные услуги.Остановки на туалет тоже непосредственно связаны с проявлением патриотических и мовных особенностей. Дело в том, что в Германии все туалеты вообще платные, а в Польше можно найти шаровые. Те, кто чувствуют свою причастность к новейшей версии истории, озвученной Зеленским в Польше, принципиально отказываются платить 50 центов и требуют бесплатного опорожнения того, что полагается опорожнять в подобных случаях. А это, с…ка, очень сложная логистическая задача, поскольку чаще попадаются заправки с одной кабинкой за деньги. Ну и начинаются настоящие туалетные войны.И, конечно же, самый распространенный вид конфликтов в длительных автобусных турах – видеорепертуар. Музыка не так актуальна, поскольку даже самые упоротые не могут вынести Вакарчука на протяжении шести-семи часов подряд. По кругу. Еще бывают подборки в стиле «тыц-тыц» и «це моя Украина». Тут обычно возникает противостояние по линии водитель («амениподобаеться») и пассажиры. Как по мне, так россияне специально нанимают украинских композиторов, чтобы они вызывали резкое неприятие. «Вовчыця» Винника – редкое исключение. Хотя она уже за…ла в корень. А вот с фильмами возникают настоящие батлы. Одни хотят посмотреть нормальную комедию, другие сериал, третьи боевичок, и в результате все смотрят то, что поставит гид. В туристической компании «Аккорд» проблему с видеорепертуаром решили жестко: 70 процентов дисков или флешек, которые суются в аппаратуру автобуса, тупо не читаются. Те, что запускаются, как правило, виснут. По странному стечению обстоятельств, полностью воспроизводятся лишь отдельные выпуски «Орла и решки», фильм «Неприкасаемый» и про француза, у которого четыре дочери вышли замуж за араба, еврея, китайца и не… африканца соответственно. Ни разу не было конфликтов насчет языка дубляжа, поскольку хоть что-то шло и помогало скоротать время.В луцком автобусе, видимо, проблем с воспроизведением не было, и шел сериал на русском языке. Парапассажиры ЯрЫна и Анастасия, которые, по их словам, воевали с российским агрессором, заняли активную гражданскую позицию в стиле Зеленского. Они направили фонарик в лицо водиле и выдвинули ультиматум: или он прекращает это безобразие, или они выходят. Тут я прозрел. А что, так можно было?! Почему ни разу за все свои автобусные туры я не встречал таких прекрасных патриотов, которые ставили такие великолепные ультиматумы? Это же просто прекрасно! Более того, парапсихологи показали истинное европейское воспитание и даже ценности, поскольку поинтересовались мнением других пассажиров. Многие молча соглашались с ультиматумом патриоток. Типа да, неплохо было бы покинуть салон, как-то веселее будет. Почему молчали? Да потому что две парапланеристки с лихвой перебрали квоту на буйных в конкретном микроколлективе. Обязательно в салоне найдутся один, максимум два туриста, занимающих активную жизненную позицию. Обычно это либо одесситы, либо обитатели колыбели украинской нации.В последний раз были евреи, но тоже из Одессы. Остальные, как правило, пытаются хоть как-то отдохнуть. Поэтому неудивительно, что трогательный рассказ то ли ЯрЫны, то ли блондинки в дредах был встречен лишь отдельными репликами. Одна из них носила рекомендательный характер: «девочки, идите на хер». И они пошли, поклявшись сурово отомстить обидчикам. В патриотических пабликах начался всеобщий сбор на войну с водителем-«сепаратистом». Каким-то чудесным образом парапланеристки оказались в Киеве раньше, чем рейсовый автобус с группой поддержки. Тоже парамедики и другие паранормальные активисты. В связи с этим у меня возникает ряд актуальных вопросов. Первый: почему волонтерши и парамедики не моют головы? Мы же все видели видео с Марусей Зверобой. Все спрашивали: почему так происходит? На этот раз кто-то из парапсихологов был в дредах. Согласен – это выход из положения. Дреды вообще не рекомендуется мыть. Африканцы их с этой целью и изобрели, поскольку вода там дефицит, на ванну не хватает. Второй: создан опаснейший прецедент решения конфликтных ситуаций между активной частью населения (5 процентов) и пассивной. Активные просто выходят из автобуса в знак протеста. Это же может привести к совершенно фатальным последствиям! Какой пример они подают другим параактивистам? А если выйдут все и на конечной остановке уже некому будет встречать пассажиров, которые смотрят российские сериалы? Вы об этом подумали?И, наконец, самая главная проблема: почему до сих пор не утвержден единый перечень фильмов, разрешенных к просмотру в местах потенциального пребывания парамедиков? Случай с ЯрЫной наглядно свидетельствует о том, что проблема назрела и даже перезрела. Недопустимо ориентироваться на вкусы водителей и прочих политически незрелых представителей украинского населения. Должен быть четкий перечень из трех, максимум из четырех сериалов. Все, проблема исчерпана. Аналогично следует поступить с музыкальным репертуаром. Трудно утвердить плей-лист из расово правильных песен? Нет. Так в чем же дело? Видимо, мы сталкиваемся с результатами гибридной информационной агрессии. Держитесь, девочки! Идите туда, куда пошли.