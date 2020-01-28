Как правильно обустроить домашний спортзал
Обустройство домашнего спортзала требует внимания к выбору необходимых тренажеров и поддержанию правильного микроклимата. Если вы не знаете, с чего начать, эксперты компаний «Спортстарт», «ДиК» и Vozdux расскажут вам, что нужно для создания идеального домашнего спортзала. Читайте подробности в нашем материале.
Оформление помещенияСоздание комфортных условий для тренировок требует соблюдения определенных критериев. Эксперты советуют обратить внимание на такие моменты:
- Оборудуйте пол специальным резиновым покрытием для шумоизоляции и повышения безопасности.
- Если у вас большая семья или есть дополнительно обустроенная прилегающая сауна, установите шкафчики для раздевалок. Туда вы сможете сложить все необходимые вещи и банные принадлежности, чтобы не тратить время на их поиски по дому.
- Создайте правильный микроклимат: установите бытовой вентилятор для обеспечения хорошего воздухообмена и борьбы с излишней влажностью. Правильно подобранное устройство может полноценно заменить кондиционер.
- Для стен выбирайте отделку из краски, штукатурки или пробковых панелей. Они превосходно защищают стены от конденсата.
Для домашнего спортзала можно подобрать стандартное оборудование или обустроить помещение под ваши индивидуальные потребности. В список необходимых тренажеров входят:
-
Кардиотренажеры.
-
Грузоблочные тренажеры или фитнес-станции.
-
Штанги, гири, гантели.
-
Снаряжение для фитнеса и растяжки.
Теперь давайте рассмотрим самые популярные снаряды в каждой категории, и почему они должны быть в вашем домашнем спортзале.
Велотренажеры для дома
Велотренажер — один из самых популярных спортивных тренажеров. Снаряд не занимает много места, позволяет хорошо разогреть мышцы и всегда поддерживать тело в тонусе. Также специалисты интернет-магазина «Спортстарт» советуют использовать его для полноценных занятий. С помощью тренажера можно:
-
Улучшить выносливость.
-
Стабилизировать сердечно-сосудистую систему.
-
Укрепить мышцы.
-
Повысить тонус мышц.
-
Сжечь лишние калории.
Велотренажеры для дома делятся на два типа:
-
Горизонтальные, с педалями под рулем в передней части, а также сиденьем со спинкой.
-
Вертикальные, с классической посадкой, рулем и сиденьем.
Фитнес-станции для дома
Фитнес-станция — это специальный силовой тренажер, который позволяет прокачивать и нагружать определенные группы мышц. Такие мультистанции считаются универсальными, ведь могут сочетать в себе сразу несколько тренажеров. Фитнес-станции помогают добиться желаемых физических результатов:
-
Повышение тонуса мышечного аппарата.
-
Построение необходимого рельефного телосложения.
-
Существенное увеличение мышечной массы.
Этот вид тренажеров разделяют на два вида:
-
Грузоблочные мультистанции с возможностью выставления нужной нагрузки под физическую подготовку человека.
-
Фитнес-станции свободных весов (с весовыми дисками и скамьями со снарядами).
«Железо»
Кроме всего вышеописанного, не забудьте приобрести так называемые силовые наборы, которые можно комбинировать в зависимости от целей тренировки. Стандартный набор «железа» выглядит так:
-
Композитные диски разного веса.
-
Гриф для штанги.
-
Гриф W-образный.
-
Гриф гантельный.
С его помощью отлично прокачиваются мышцы ног, груди, трицепсы, предплечья, плеч и плечевого пояса. При регулярных занятиях вы получите впечатляющие результаты:
-
Снижение лишнего веса.
-
Развитие выносливости и силовых показателей.
-
Оздоровление сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.
-
Формирование рельефного мышечного каркаса.
Занимайтесь эффективно и с удовольствием!