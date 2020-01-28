Как правильно обустроить домашний спортзал

Как правильно обустроить домашний спортзал

Обустройство домашнего спортзала требует внимания к выбору необходимых тренажеров и поддержанию правильного микроклимата. Если вы не знаете, с чего начать, эксперты компаний «Спортстарт», «ДиК» и Vozdux расскажут вам, что нужно для создания идеального домашнего спортзала. Читайте подробности в нашем материале.

Оформление помещения

Создание комфортных условий для тренировок требует соблюдения определенных критериев. Эксперты советуют обратить внимание на такие моменты:
  • Оборудуйте пол специальным резиновым покрытием для шумоизоляции и повышения безопасности.
  • Если у вас большая семья или есть дополнительно обустроенная прилегающая сауна, установите шкафчики для раздевалок. Туда вы сможете сложить все необходимые вещи и банные принадлежности, чтобы не тратить время на их поиски по дому.
  • Создайте правильный микроклимат: установите бытовой вентилятор для обеспечения хорошего воздухообмена и борьбы с излишней влажностью. Правильно подобранное устройство может полноценно заменить кондиционер.
  • Для стен выбирайте отделку из краски, штукатурки или пробковых панелей. Они превосходно защищают стены от конденсата.
Что должно быть в домашнем зале

Для домашнего спортзала можно подобрать стандартное оборудование или обустроить помещение под ваши индивидуальные потребности. В список необходимых тренажеров входят:

  • Кардиотренажеры.

  • Грузоблочные тренажеры или фитнес-станции.

  • Штанги, гири, гантели.

  • Снаряжение для фитнеса и растяжки.

Теперь давайте рассмотрим самые популярные снаряды в каждой категории, и почему они должны быть в вашем домашнем спортзале.

Велотренажеры для дома

Велотренажер — один из самых популярных спортивных тренажеров. Снаряд не занимает много места, позволяет хорошо разогреть мышцы и всегда поддерживать тело в тонусе. Также специалисты интернет-магазина «Спортстарт» советуют использовать его для полноценных занятий. С помощью тренажера можно:

  • Улучшить выносливость.

  • Стабилизировать сердечно-сосудистую систему.

  • Укрепить мышцы.

  • Повысить тонус мышц.

  • Сжечь лишние калории.

Велотренажеры для дома делятся на два типа:

  • Горизонтальные, с педалями под рулем в передней части, а также сиденьем со спинкой.

  • Вертикальные, с классической посадкой, рулем и сиденьем.

Фитнес-станции для дома

Фитнес-станция — это специальный силовой тренажер, который позволяет прокачивать и нагружать определенные группы мышц. Такие мультистанции считаются универсальными, ведь могут сочетать в себе сразу несколько тренажеров. Фитнес-станции помогают добиться желаемых физических результатов:

  • Повышение тонуса мышечного аппарата.

  • Построение необходимого рельефного телосложения.

  • Существенное увеличение мышечной массы.

Этот вид тренажеров разделяют на два вида:

  • Грузоблочные мультистанции с возможностью выставления нужной нагрузки под физическую подготовку человека.

  • Фитнес-станции свободных весов (с весовыми дисками и скамьями со снарядами).



«Железо»

Кроме всего вышеописанного, не забудьте приобрести так называемые силовые наборы, которые можно комбинировать в зависимости от целей тренировки. Стандартный набор «железа» выглядит так:

  • Композитные диски разного веса.

  • Гриф для штанги.

  • Гриф W-образный.

  • Гриф гантельный.

С его помощью отлично прокачиваются мышцы ног, груди, трицепсы, предплечья, плеч и плечевого пояса. При регулярных занятиях вы получите впечатляющие результаты:

  • Снижение лишнего веса.

  • Развитие выносливости и силовых показателей.

  • Оздоровление сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

  • Формирование рельефного мышечного каркаса.

Занимайтесь эффективно и с удовольствием!