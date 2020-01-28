Гончарук планирует обсудить с представителями ЕС актуализацию ЗСТ с Евросоюзом

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук во вторник, 28 января, прибыл в Брюссель и планирует обсудить с представителями Европейского союза зону свободной торговли с ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.



Также планируется обсудить углубление секторального сотрудничества Украины с ЕС.



"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации "Украина-ЕС" под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч. В частности, будем обсуждать углубление секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщение к разработке Европейского "зеленого соглашения" и актуализацию Зоны свободной торговли", - отметил глава правительства.

