Гонконг приостанавливает транспортное сообщение с материковым Китаем

Гонконг останавливает транспортное сообщение с материковым Китаем в попытках сдержать распространение коронавируса.



Об этом заявила глава администрации Гонконга Керри Лам, обнародовав стратегию сдерживания, которая включает даже полное закрытие города, сообщает South China Morning Post.



"Количество авиарейсов из и на материковый Китай уменьшится в два раза, автобусные перевозки через границу также сократятся ...", - говорится в публикации.



Как отмечается, Пекин согласился на предложения Гонконга по ограничению трафика и почти полного закрытия границы между Гонконгом и материковой частью КНР.



В воскресенье, 26 января, Лам запретила всем жителям провинции Хубэй, где находится эпицентр коронавируса, въезжать в Гонконг до дальнейшего уведомления.



Также правительство Гонконга рекомендовало государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки нового вида пневмонии.



Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные.



В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заболели уже более 4500 человек, 106 из них умерли.



Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбоджи.

