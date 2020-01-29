В России прошел молебен против коронавируса

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.



Об этом пишет "Интерфакс".



"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - сообщил православный активист Кирилл Фролов.



По его словам, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.



Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.



О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.



Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.



24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения заболевания коронавирусом, два из которых не подтвердились.



26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения нового коронавируса и готовы к принятию необходимых мер в случае его выявления.



По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

