Карикатура с коронавирусом на флаге оскорбила Китай

Посольство Китая в Дании выразило сильное возмущение в связи с карикатурой в таблоиде Jyllands-Posten, на которой пять звезд на государственном флаге КНР заменили изображением коронавируса. Как сообщается на сайте дипломатического представительства, рисунок «оскорбил Китай и ранил чувства китайского народа».



Китайские дипломаты считают, что свобода слова в данным случае «вышла за пределы этических границ» и требуют извинений за публикацию рисунка от издания и от автора карикатуры.



Главный редактор издания заявил, что газета не преследовала цели высмеять ситуацию в Китае, где от коронавируса умерли более 100 человек, а власти пытаются остановить эпидемию. Издание отказалось извиняться за то, «что не считает неправильным».



По последним данным, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

