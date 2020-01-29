В Украине начали продавать фейковые вакцины от коронавируса

В Украине появились аферисты, размещающие в интернете объявления о продаже вакцин от коронавируса. Подобные сообщения оставляют мошенники, которые могут воспользоваться доверчивостью украинцев на фоне зафиксированного случая некитайского типа коронавируса в стране.



Одно из таких объявлений появилось на сайте интернет-объявлений olx.ua, сообщают журналисты "РБК-Украины". Отметим, что в настоящее время объявление удалено.



"Вакцину от коронавируса" владельцы из Харькова готовы были продать за 2500 гривен. В описании товара они указывали, что "вакцина" против опасного вируса разработана в Израиле лучшими специалистами. Кроме того, мошенники решили напугать украинцев тем, что коронавирус уже добрался к нам из Китая.







Также на сайте периодически появляются и удаляются объявления о масках, которые якобы могут защитить от "коронавируса". Модные изделия готовы продать от 15 до 350 гривен. По всей видимости, аферисты еще не придумали товар, на который "клюнут" доверчивые украинцы.

