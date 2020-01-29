Кабмин ликвидировал морские инспекции

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Азовской и Крымско-Черноморской морских экологических инспекций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.



По его словам, Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции создавали с целью усилить экологический контроль в портах.



"К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - отметил Гончарук.



Он также добавил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Теперь каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Государственной экологической инспекции.

