Нафтогаз снизил цену газа для промышленности в феврале на 15%

Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на февраль 2020 года, указав, что цены снизятся на 14-15% в зависимости от условий поставки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.



"Нафтогаз предлагает газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15% в зависимости от условий поставки", - говорится в сообщении.



Как отмечается, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

