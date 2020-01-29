Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально развелись

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт поставили окончательную точку в своих отношениях. Пара официально развелась. В качестве причины развода Лиам Хемсворт указал стандартные "непреодолимые разногласия", сообщает Billboard.



Бракоразводный процесс, который длился восемь месяцев, завершился во вторник, 28 января, в Лос-Анджелесе. Документы вступят в силу 22 февраля.



27-летняя Сайрус и 30-летний Хемсворт расстались менее, чем через год после свадьбы. Певица и актер тайно поженились в декабре 2018 года. До этого знаменитости были вместе почти десять лет - впервые они встретились на съемках фильма Последняя песня.



"У них есть брачный контракт, и во время брака они разделили доходы. У них нечего делить, кроме животных. У них обоих есть дома, которые были куплены индивидуально до свадьбы", - рассказал источник, близкий к звездной паре.



Бракоразводный процесс теперь уже экс-супруги переживали по-разному. Майли застукали за поцелуями с Кейтлин Картер. Лиам же поехал на родину в Австралию, где его поддерживала семья.



Сейчас у знаменитостей новые отношения. Майли встречается с музыкантом Коди Симпсоном, а Лиам с моделью Габриэллой Брукс.

