Крупнейшие медиагруппы закодировали спутниковый сигнал

Украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group с полуночи вторника закодировали спутниковый сигнал, сообщили медиагруппы.



После кодирования сигнала 23 наиболее рейтинговых телеканала с аудиторией около 2,5 млн чел. закрыты для бесплатного доступа через спутник.



В то же время для абонентов кабельного и цифрового эфирного телевидения в стандарте Т2 ничего не изменится.



"Кодировка спутникового телесигнала пройдет незаметно также и для пользователей интернет-телевидения IPTV или ОТТ-сервисов - "Киевстар ТВ", Megogo, Divan TV, Oll TV и других "фирменных" приложений, в том числе от производителей телевизоров", - отмечают эксперты.



Для дальнейшего пользования спутниковым ТВ-сигналом украинских медиагрупп необходимо подписать договор с одним из двух украинских провайдеров - "Виасат Украина" или XTRA TV. Без официального декодера, начиная со среды 29 января, доступны всего около 40 некодированных спутниковых телеканалов.



Медиаэксперт Александр Глущенко считает онлайн-ТВ наиболее комфортным технологическим решением для потребителя после кодирования спутникового сигнала.



Как сообщалось, ранее украинские медиагруппы перенесли дату кодирования спутникового сигнала телеканалов с 20 на 28 января 2020 года по просьбе спутниковых операторов.



Согласно заявлению "Зеонбуда", кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией.

