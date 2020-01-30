Huawei работал с разведкой Китая, - МИД Германии

Правительство Германии имеет доказательства, что компания Huawei, сотрудничала с разведкой Китая. Об этом сообщает Handelsblatt.



Как сообщается, США передали Германии данные разведки, согласно которым Huawei сотрудничает с органами безопасности Китая. МИД Германии сообщил о правдивости данных американцев. Впрочем, правительство Германии не уверено, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности крупнейшей экономики в Европе, где три мобильные оператора - все клиенты китайской фирмы.



"Китайские компании нельзя считать достаточно надежными для соответствия стандартам безопасности, необходимым для построения сетей 5G", - говорится в документе Министерства иностранных дел страны.



Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) создаст большую угрозу для ее национальной безопасности.



Также, Канада еще не приняла окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к созданию сети 5G в стране.

