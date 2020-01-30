В упавшем на Землю метеорите нашли частицы, которые древнее Солнца

Ученые обнаружили в упавшем на Землю метеорите частицы, возраст которых превышает возраст Солнца.



Описание открытия, сделанного учеными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликовано в журнале Nature, передает Хайтек.



Пресолярные зерна, или частицы старше Солнца — крошечные кусочки твердого межзвездного материала, образовавшегося до рождения Солнца — иногда встречаются в примитивных метеоритах, хондритах. Эти метеориты являются самыми распространенными носителями пыли из протопланетного диска, окружавшего Солнце на ранних стадиях формирования.



Как сообщается, такие метеориты относительно часто падают на Землю, однако при входе в атмосферу они либо сгорают, либо подвергаются перегреву. Возраст подавляющего большинства таких объектов составляет от 4,6 до 4,5 млрд лет.



Однако существуют исключения — теоретические модели предсказывают существование хондритов, возраст которых намного больше. Помимо мелких частиц и пыли, они включают в себя твердые частицы вещества, которое содержалось в межзвездном газе еще до образования Солнца.



Исследователи изучили метеорит Альенде, который упал в северной Мексике в феврале 1969 года и хранится в музее Чикагского университета. Они использовали изотопные сигнатуры благородных газов, чтобы проверить, содержатся ли внутри него частицы предсолярного карбида кремния (SiC).



Ранее считалось, что SiC не могли пережить крайне высокие температуры, которые существовали в период формирования нашей звезды. Однако работа показала, что это не так — частицы предсолярного карбида кремния сохранили форму и плотность.

