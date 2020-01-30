Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

Министерство здравоохранения намерено организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Коваль отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - сказал он.

Коваль подчеркнул, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.

"Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.

Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Как сообщалось, по состоянию на 29 января 2020 в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 15 странах мира.

Ранее сообщалось о четырех подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.