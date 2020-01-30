Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

Министерство здравоохранения намерено организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.



"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.



По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.



Коваль отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.



"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.



При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.



"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - сказал он.



Коваль подчеркнул, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.



"Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.



Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.



Как сообщалось, по состоянию на 29 января 2020 в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 15 странах мира.



Ранее сообщалось о четырех подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

