В 2019 против полицейских было совершено более 550 преступлений - Клименко

Против полицейских было совершено 575 преступлений, связанных с сопротивлением, насилием относительно полицейских, и посягательством на их жизнь. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.



"Для меня, как главы Национальной полиции, одним из приоритетных является вопрос защиты полицейских и членов их семей. В ноябре прошлого года в структуре департамента внутренней безопасности создано управление раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских. Этот шаг был очевиден и востребован, учитывая количество противоправных действий относительно наших сотрудников. Из 575 преступлений, связанных с сопротивлением, насилием в отношении полицейских, и посягательством на их жизнь, сотрудниками внутренней безопасности, во взаимодействии с другими подразделениями, раскрыто почти полтысячи", - сказал Игорь Клименко.



Он также дал задание начальнику департамента внутренней безопасности - Игорю Мартыщуку, и начальникам главных управлений усилить работу по защите полицейских и членов их семей.

