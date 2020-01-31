Китайский эпидемиолог предположил создание вакцины в течение 3 месяцев
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от коронавируса не менее чем за три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua .
Он отметил, что ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.
"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины", - заявил Ли Ланцзюань.
Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.
Источник: Эспресо.ТВ
30.01 18:21