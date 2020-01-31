Во французском зоопарке белая медведица родила тройню

Белая медведица по имени Флоке родила тройню медвежат во французском парке дикой природы Маринленд в городе Антиб на юге страны. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС рассказала директор по связям с общественностью парка Хлоя Валет.



По ее словам, "у белых медведей один из самых низких показателей размножения в дикой природе". "Тройняшки составляют около 2,5% от общего числа рождений, - отметила она. - Так что это отличная новость для всех".



Валет указала, что медвежата появились на свет на зимних каникулах, а определить их пол пока не представляется возможным, так как самка никого к ним не подпускает. "Придется подождать до марта, когда медвежата начнут играть", - пояснила собеседница агентства.



Отцом детенышей является медведь по имени Распутин, которого на время перевезли в другой парк, так как в дикой природе встречаются случаи нападения самцов на собственное потомство. "Несмотря на образцовую заботу Флоке о своих малышах, смотрители и ветеринарные службы парка внимательно следят за маленькой семьей. В дикой природе выживает только один из двух белых медвежат", - добавила представительница парка.



Белые медведи занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По данным парка Маринленд, в мире насчитывается около 26 тыс. представителей этих животных.

