Досадный «Рашагейт»

Совпадение слушаний об импичменте и убийства иранского военачальника генерала Касема Сулеймани вызвало множество разговоров о коварных заговорах. Наиболее очевидной версией может показаться попытка действующей администрации отвлечь внимание от слушаний в Сенате за счет эскалации напряженности в отношениях с Тегераном.

Хотя этот сценарий в духе фильма «Хвост виляет собакой», к сожалению, нельзя полностью исключить, гораздо более вероятным представляется, что президент Трамп в течение нескольких месяцев пытался отбиться от стаи «ястребов» в отношении Ирана в своей администрации, но, в конце концов, уступил и позволил им «восстановить сдерживание» Ирана. На нелепость ситуации, когда вы едва не провоцируете войну, чтобы предотвратить войну, похоже, авторы этого крайне сомнительного предприятия не обратили никакого внимания.



И все же, пока Америка переворачивает страницу очередного неприглядного эпизода на Ближнем Востоке (за которой, безусловно, последует еще множество кровавых страниц), можно задуматься о том, нет ли в нынешнем иранском кризисе связи с «Рашагейтом». Если вывести за скобки гипотезу о попытке отвлечь внимание, также существует вероятность, что атака на Сулеймани была предпринята в попытке пресечь беспрецедентную — и очень пугающую — ссору между Белым домом и ЦРУ. Разве есть способ помириться со шпиками в Лэнгли лучше, чем сделать темные искусства и, в частности, «мокрые дела» (то есть убийства) центральным элементом американской внешней политики?



Если говорить о мире шпионажа, то газета «Нью-Йорк Таймс» за последние несколько лет стала постоянным рупором американского шпионского ведомства, но самый удивительный сюжет появился на ее страницах как раз перед Новым годом. В нем необычайно подробно описывалось дельце разведки с участием норвежца, которого в течение двух лет держали в известной московской тюрьме Лефортово. Если большинство жителей Запада, прочитавших этот сюжет, сделали вывод о невиновности героя, то недавно освобожденный Фруде Берг (Frode Berg), который благополучно вернулся в свой родной Киркенес после обмена заключенными, признает, что «под давлением со стороны военной разведслужбы в Норвегии» он согласился выполнить патриотический долг в интересах своей страны. Итак, он выполнил несколько заданий в России, связанных с разведкой. Судя по всему, Берг пытался бросить эту работу в 2017 году, но согласился на последнее задание, потому что его «соблазнила оплачиваемая поездка в сверкающую Москву под Рождество». Во время этой последней миссии, согласно версии, излагаемой в «Нью-Йорк Таймс», в декабре 2017 года его поймала российская спецслужба ФСБ и посадила в Лефортово.



Одно это уже было довольно странно, но в дальнейших событиях сюрреализм только набирает обороты. Вместо жестоких пыток с ожидаемым «показательным процессом» в итоге тюремщики Берга якобы сообщили ему, что они «его уважают, но им придется его арестовать». Ему разрешили смотреть телевизор и даже по его личной просьбе регулярно приносили еду из «МакДональдса». В статье «Нью-Йорк Таймс» рассказывается, что допрашивавшие его следователи не слишком докучали пленнику. «Как-то раз разговор шел так дружелюбно, — вспоминает Берг, — что один офицер даже сказал ему: „Фруде, не забывайте. Я следователь, а вы сидите в тюрьме. Вы шпион“». Все это напоминает фильмы про Остина Пауэрса, но жителям норвежского приграничного города Киркенеса совсем не весело. Мэр этого арктического поселения заметил, что Бергу следовало бы быть умнее. В самом деле, теперь многие опасаются, что норвежцы, приезжающие в Россию из Киркенеса и других мест, будут попадать под подозрение. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», «многие жители этого уединенного региона считают Россию в первую очередь партнером, укрепляющим их экономику за счет рыбаков, останавливающихся в их порту, и русских, приезжающих сюда на один день за подгузниками и другими западными товарами». «Мы хотим способствовать продвижению этого региона как региона сотрудничества», — подчеркивает один из местных руководителей. Быть может, кому-то следует сообщить возглавляющему НАТО норвежцу, что не все его соотечественники поддерживают новую холодную войну, порожденную «Рашагейтом» и насыщенную смехотворными шпионскими историями вроде увлекательных приключений Берга в Москве.



В этой серии колонок под названием «Медвежья берлога» (Bear Cave) я пытался представить русскоязычные мнения о западном внешнеполитическом дискурсе, а также дискурсе по вопросам обороны и разведки. Одна из причин, по которым я так заинтересован в обсуждении русскоязычных материалов, состоит в том, что мало кому из западных комментаторов по текущим вопросам о России известно хоть что-то о ее языке, культуре, истории и современной социальной и политической динамике. Действительно, многие россияне считают вашингтонский «Рашагейт» комичным и нелепым. Если Кремль не способен разобраться, как правильно распорядиться с мусором, то, следуя логике вещей, как он может тянуть управлять выборами на другой стороне мира? И все же в приведенной ниже статье из российской газеты «Коммерсант» убедительно утверждается, что американская одержимость «Рашагейтом» также пагубно сказывается на свободах в современной России.



Статья под названием «Шпионерская правда: куда может завести борьба с иностранным вмешательством» предупреждает о расширении в России деятельности, направленной на искоренение «иностранных агентов». В ней разъясняется, что дело не ограничивается участием «спецслужб», и что теперь депутаты Думы также «усилили и расширили понятие „иностранного агента“ в российском законодательстве». В довольно издевательском тоне автор утверждает, что российские парламентарии «вообще не давали забыть, что страна в кольце врагов». И действительно, автор также поднимает тревожный вопрос, что усиление попыток искоренить наше внешнее влияние вполне может быть связано с развернувшимися в Москве летними протестами. В качестве примера злоупотребления мерами в отношении иностранного вмешательства приводится реакция на деятельность посольства Соединенных Штатов Америки в Москве. Согласно этому рассказу, попытки посольства предупредить американцев держаться подальше от протестов в целях безопасности были ошибочно интерпретированы российскими властями как заговор Соединенных Штатов для привлечения внимания общественности к этим протестам.



Что посеешь, то и пожнешь, так ведь? В этой статье сообщается, что те же самые депутаты Думы, выискивающие иностранное вмешательство в российские дела «не скрывают, что их создание было зеркальным ответом на создание в Соединенных Штатах комиссий по расследованию российского вмешательства в американские выборы». Основная проблема, сформулированная в этой статье, состоит в том, что российское правительство направит свои действия в отношении определенных российских активистов: «Отучившись за рубежом, неблагонадежные граждане организуют площадки, чтобы влиять на молодежь и „раскачивать лодку“». Автор указывает на встревоженность правозащитников в России и выражает обеспокоенность возможным появлением нового «железного занавеса», в результате чего россиянам запретят ездить за границу из-за опасений, что они могут стать агентами «иностранного влияния».



В статье сообщается, что последствия скандала «Рашагейт» сейчас негативно сказываются на состоянии борьбы за права человека в России. Разумеется, значительный ущерб был нанесен и некоторым лицам у нас в Америке. В рамках этого фарса звучали всевозможные обвинения, но не было сказано ни слова по делу. Фактически даже «Вашингтон Пост», изо всех сил старавшаяся подстегнуть истерию вокруг «Рашагейт», проведя тщательный анализ так называемой российской кампании в соцсетях, сделала вывод об отсутствии «каких-либо доказательств, что [русские] занимались сложным таргетингом». Скорее, рассуждение в рамках принципа «бритвы Оккама» подсказывает, что российские «тролли», как и большинство других действующих в интернете организаций, просто добивались «кликов», чтобы заработать на рекламодателях. В знак того, что газета «Вашингтон Пост», возможно, не окончательно забыла о журналистской этике, один из ее журналистов удивительным образом начал предпринимать систематические попытки по анализу журналистских перегибов за последние несколько лет, связанных с «Рашагейтом». Газета «Нью-Йорк Таймс» к сожалению, не предпринимала таких попыток, но и ей пришлось признать, что «не только Россия вмешивается в выборы – мы тоже это делаем».



Как человек, который периодически вынужден топтаться в вашингтонском болоте, я бы очень хотел, чтобы политические процессы в Америке как-то очистились от иностранного влияния. Но на данный момент меня в не меньшей мере тревожит влияние Бахрейна, Великобритании, Китая, Германии, Индии, Израиля, Японии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Польши, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и так далее. Прошу прощения, президент Путин, вы не входите даже в первую двадцатку иностранных держав, манипулирующих на данный момент ходом внешней политики Соединенных Штатов. Впрочем, «Рашагейт», безусловно, вылился в увлекательную драму.



Что же касается разнообразных шпионских эскапад, то, когда в 2012 году голливудский блокбастер «Операция „Арго“» был награжден как «Лучший фильм», этот момент словно открыл новую славную эпоху для американских разведслужб. У нас же, в конце концов, потрясающие шпионы, не так ли? Не просто креативные — а еще и малобюджетные и вдобавок красивые! Возможно, Голливуду пора взяться за новый сценарий о ЦРУ и Иране: быть может, о свержении Мохаммеда Моссадыка в 1953 году? Ведь это событие в большой степени подготовило почву для сегодняшних зловещих процессов в Персидском заливе.

