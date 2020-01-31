Facebook будет удалять конспирологические посты о коронавирусе

Администрация Facebook объявила о том, что будет удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям. Об этом сообщается в блоге компании.



В первую очередь будут удаляться посты, которые призывают препятствовать лечению или применению признанных медицинскими организациями мер предосторожности, а также те посты, которые содержат информацию о заведомо ложных способах лечения от коронавируса.



Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги — блокироваться.



В соцсетях, в частности в Facebook, на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом получили широкое распространение теории, что власти скрывают истинное число заболевших, а также что вирус был разработан специально как оружие массового поражения.



Несколько дней назад Facebook, YouTube и Twitter уже вносили изменения в свои алгоритмы выдачи, чтобы более высокий приоритет отдавался постам о коронавирусе из доверенных источников.



30 января Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального значения.



По состоянию на утро 31 января, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 213 человек, заболели 9692 человек.

