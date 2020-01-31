Facebook будет удалять конспирологические посты о коронавирусе
Администрация Facebook объявила о том, что будет удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям. Об этом сообщается в блоге компании.
В первую очередь будут удаляться посты, которые призывают препятствовать лечению или применению признанных медицинскими организациями мер предосторожности, а также те посты, которые содержат информацию о заведомо ложных способах лечения от коронавируса.
Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги — блокироваться.
В соцсетях, в частности в Facebook, на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом получили широкое распространение теории, что власти скрывают истинное число заболевших, а также что вирус был разработан специально как оружие массового поражения.
Несколько дней назад Facebook, YouTube и Twitter уже вносили изменения в свои алгоритмы выдачи, чтобы более высокий приоритет отдавался постам о коронавирусе из доверенных источников.
30 января Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального значения.
По состоянию на утро 31 января, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 213 человек, заболели 9692 человек.