Переполох в «соросятнике»

Премьера Гончарука хотят уволить. Спикера Разумкова планируют переизбрать. Глава Офиса президента Богдан написал очередное заявление об отставке, и Андрей это подтвердил. Директор НАБУ Артем Сытник доживает последние дни на своей должности. Женю Тимошенко планируют заменить на Потураева. Минвет разделят на две части. Минкульт на три. Минздрав до сих пор делят, и какая-то Скалецкая, безусловно, должна уйти. Еще что-то сделают с министерством то ли территорий, то ли населенных пунктов. Вообще не знаю, кто его «очолюе».



Блин, кто все эти люди?! Я же не успел даже выучить их фамилии. Ну Гончарук, то да… Профан, самокат, жилетка. Богдан похож на братка из 90-х. Сытник более или менее понятен. Носки для спецназа Бюро за 10 евро пара и агент Катерина, занимавшаяся оральным сексом с Розенблатом. Но вот когда читаешь срач в «Телеграм-каналах» по поводу их местечковых разборок, крыша едет. Битва офисных хомячков. Та же фигня со «слугами народа». Узнаешь их по мере оскандаливания. Тищенко – тупой ресторатор, принявший Рябошапку за психиатра-католика и исповедовавшийся ему в мессенджере. Да, Богдан Яременко некоторое время даже побыл главной секс-звездой нации. Загорелся, сгорел, но остался в памяти. Остальные «слуги» как-то фрагментарно сохранились в сознании. Некий «соросятник» с «сорососками» и, соответственно, наоборот.



И вот в этом курятнике явно начался какой-то переполох. Перья летят во все стороны, появились какие-то внутренние группировки, которые во главе с петухами-лидерами начинают делить какие-то условные сферы влияния на насесте.



Допустим, вы приходите в дурдом навестить Таню Черновол. Нет, не так. Неудачный пример. Во-первых, Таня пока не в диспансере. Во-вторых, ей наложили гипс на пострадавшее во время штурма ГБР место. То есть на голову. Поэтому лучше проиллюстрировать бесполезность кадровых перестановок, которые, несомненно, будут, на примере «социального лифта»

Опасно все это, ребята. Говорят, что Гончарука хотят сменить на Оксану Маркарову, министра финансов, автора финансовой пирамиды ОВГЗ. Она еще по Давосу в грязных кроссовках ходила. Вот какой смысл во всем этом? Пусть уж лучше Гончарук остается. У него хоть самокат есть

Поймите меня правильно: я не сексист и даже, в какой-то мере, не антисемит. Однако бурное выяснение отношений малоизвестных людей, поведение которых вдруг стало основным контентом многочисленных инсайдов, как-то обескураживает.Одно время меня возмущали «эксперты» со «112 канала». Мучился над вопросом: где, где, б...ть, их находят? Потом разработал версию про редакционный пиджак, в который засовывали отловленных на ближайших помойках бомжей. И она (версия) оказалась рабочей. Объясняла примерно 99 процентов случаев появления в эфире странных особей, которых позиционируют как «экспертов», «аналитиков» и «международных геополитиков». Видимо, бывают и не международные геополитики. Короче, успокоился.Вот так и с «соросятником»: не надо акцентировать внимание на каких-то возможных изменениях в парламенте, правительстве и Офисе президента. Это абсолютно бесполезное занятие. Ну как вам еще объяснить… Допустим, вы приходите в дурдом навестить Таню Черновол. Нет, не так. Неудачный пример. Во-первых, Таня пока не в диспансере. Во-вторых, ей наложили гипс на пострадавшее во время штурма ГБР место. То есть на голову. Поэтому лучше проиллюстрировать бесполезность кадровых перестановок, которые, несомненно, будут, на примере «социального лифта». Во время евромайдана он заработал, зачерпнул со дна еврооптимистов, и в настоящее время они все трудоустроены. Да, пробито дно, все спрашивают: за что стоял майдан, если Мустафа получает под «лям» гривен в месяц? С учетом премий и доплат за интенсивность работы. Видимо, за это и стоял. Поймите, дна нет. Если лифт опять заработает, то он пробьет очередное дно и доставит наверх очередную порцию отборных госпитальеров. Помните случай с двумя парапланеристками, вышедшими из автобуса Луцк–Киев в знак протеста против российского сериала? Ни на секунду не сомневаюсь, что госпитальерки, одна из которых представляет сексуальное меньшинство и является постоянной участницей (участником) гей-парадов, может занять должность министра.Не, ну а че? Подружки Гончарука смогли же возглавить центральные ведомства нации? Это сейчас он слегка сменил ориентацию, поскольку понял некоторые важные европейские вещи прямо в офисе BRDO.Поэтому любые кадровые перестановки во власти, на мой взгляд, несут явную угрозу национальной безопасности. Дна же нет! Ресурс неисчерпаемый. Очень боюсь досрочных парламентских выборов. «Свадебные фотографы» и дизайнеры стрижек той-терьеров покажутся крутыми интеллектуалами по сравнению с поколением «соросят» модели 3.0. Не исключено, что в избирательный список могут попасть даже настоящие животные. Ну там болонки, карликовые пудели и орангутанги. Если, конечно, найдут орангутанга. А ведь могут, я в них верю.Опасно все это, ребята. Говорят, что Гончарука хотят сменить на Оксану Маркарову, министра финансов, автора финансовой пирамиды ОВГЗ. Она еще по Давосу в грязных кроссовках ходила. Вот какой смысл во всем этом? Пусть уж лучше Гончарук остается. У него хоть самокат есть. Опять же Богдана якобы планируют заменить Андреем Ермаком. Один был юристом у Коломойского, другой был юристом на районе, крышевал ларьки, торгующие спиртным и сигаретами. Объясните мне смысл данной ротации. Освободить место под придурка с Троещины, который отжимал биткоины у цыган? Мы достигли исторической точки в развитии, которое оказалось деградацией, и можно лишь на некоторое время замедлить процесс. То, что сейчас нами правит – изысканные «сливки» с дна. Цените имеющиеся «кадры», поскольку процесс может стать необратимым.