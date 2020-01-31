Зеленский знает, кто прослушивал Гончарука - СМИ

Президент Владимир Зеленский уже на следующий день после появления аудиозаписей разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука получил информацию спецслужб о возможном авторе роликов. Об этом пишет Зеркало недели в пятницу, 31 января.



"Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова", - утверждает издание.



Как сообщается, силовыми ведомствами окончательных выводов не было сделано, "но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов".



Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского, отмечает издание.



Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".



Сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания. А утром 17 января написал заявление об отставке, которое Зеленский в итоге не принял.



В свою очередь СБУ открыла уголовное дело по факту незаконной прослушки в кабинете Гончарука.

