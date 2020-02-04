Любовь к сладостям не вызывает проблемы с зубами напрямую

Принято считать, что из-за сладкого развивается кариес. Но, по словам Марины Колесниченко, стоматолога, это лишь миф. "Сахар не вызывает кариес, это делают патогенные бактерии, которые начинают активно размножаться при ослабленном иммунитете, недостаточном уходе за ротовой полостью, наличии хронических заболеваний. Поэтому нужно помнить: чаще всего кариес вызывает недостаточная гигиена полости рта.



У детей, помимо нелюбви к чистке зубов, есть еще один фактор, связанный с болезнями зубов и сладостями. В период активного роста важно получать достаточно питательных веществ. То есть, полноценно питаться, а не заменять прием пищи мороженым или конфетами. Иначе недостаток витаминов и минералов отразится на состоянии здоровья, в том числе на зубах.



Застрявшие в межзубном пространстве или под десной, прилипшие к эмали частицы пищи могут вызывать воспаление или стать местом обитания бактерий. Но речь идет о любых остатках пищи на зубах, а не только сахаре. Если нет возможности почистить зубы после еды или чаепития, то желательно хотя бы прополоскать рот чистой негазированной водой, чтобы смыть красящие и пищевые частицы с зубов - это освежит дыхание и защитит вас от кариеса".

