Apple временно закрыла все свои магазины в Китае из-за эпидемии

Компания Apple прекратила розничные продажи своей продукции в материковой части Китая на фоне распространения вирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса.



Магазины Apple, а также корпоративные офисы и контакт-центры в Китае не будут работать до 9 февраля, говорится в сообщении компании, которое приводит CNBC.



От вирусной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на 1 февраля умерли 259 человек. Число заболевших достигло почти 12 тысяч человек.

