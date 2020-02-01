Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье

В ближайшие сутки продолжится перемещение с Западной Европы на территорию Украины влажного и тёплого воздуха, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье в Украине небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные , в Карпатах местами значительные осадки.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 5-10°, в южной части местами 13-15° тепла.

В Киеве в воскресенье небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 февраля самая высокая температура воздуха днём была +9,3 в 2002г., самая низкая ночью -25,5 в 2012г.

В понедельник в западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 3-8°, в Одесской области и в Крыму до 12° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 3-5°.