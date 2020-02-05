Фильм "Паразиты" получил главную премию Гильдии сценаристов США

Сценаристы фильмов "Паразиты" и "Кролик Джоджо" удостоены премии Американской гильдии сценаристов (Writers Guild Awards, WGA) в двух самых престижных категориях. Об этом сообщается на сайте WGA. Церемония вручения наград по традиции прошла накануне в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.



Так, режиссеры Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили премию в категории "Лучший оригинальный сценарий". За награду в этой категории боролись также фильм "1917" Сэма Мендеса, картина "Образование" Оливии Уайлд, лента "Достать ножи" Райана Джонсона и фильм "Брачная история" Ноа Баумбака.



В номинации "Лучший адаптированный сценарий" победа досталась Тайке Вайтити за работу над фильмом "Кроликом Джоджо". Конкуренцию ему составляли сценаристы лент "Прекрасный день по соседству" (Мика Фитцерман-Блю), "Ирландец" (Стивен Зеллиан), "Джокер" (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер). В этой номинации в числе претендентов на премию также выдвигались Грета Гервиг за работу над фильмом "Маленькие женщины".



Сценарист Крэйг Мэйзин удостоился премии за сценарий сериала "Чернобыль". Гильдия также отметила заслуги сценаристов сериалов "Барри", "Наследники" и "Фосси/Вердон".



Премия Американской гильдии сценаристов вручается в 26 номинациях. Они охватывают кино, телевидение, радио и анимационную графику. Гильдия, основанная в 1954 году, объединяет в своих рядах свыше 19 тысяч писателей и сценаристов США.





