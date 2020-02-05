Эксперты изучили сексуальную объективизацию у мужчин и женщин

Университет Эмори исследовал сексуальную объективацию. Это восприятие другого человека исключительно в качестве инструмента для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Ученые отталкивались от результатов тестирования, в котором принимали участие более 800 человек. Тесты показали склонность добровольцев к сексуальной объективации и наличие психопатических черт.



Оказалось, в наибольшей степени к сексуальной объективации склонны люди, в характере которых ярко проявляется подлость. На втором месте идет расторможенность, а бессердечность и наглость завершают список. Все это психопатические черты. При этом мужчины набрали больше баллов по "шкале сексуальной объективации", чем женщины. Но у женщин, склонных к сексуальной объективации, ярче проявлялись психопатические черты.



В отчете экспертов говорится: "Это может быть связано с тем, что социальные нормы сдерживают в этом плане женщин сильнее, чем мужчин. Поэтому в среднем женщины в меньшей степени склонны открыто проявлять отношение к другим людям как к предметам для удовлетворения своих сексуальных потребностей. На это решаются лишь те женщины, в личности которых "темные" черты проявлены особенно сильно".

