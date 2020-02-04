Турботриппер

На прошлых президентских выборах мы подцепили электоральный турботриппер, поддавшись соблазнам телеканала Игоря Валерьевича. Сначала все вроде бы было хорошо, но потом «зеленый» вирус постепенно освоился в районе политической простаты, дал осложнения в виде сорососопель и прочих грантовых выделений. Больной еще некоторое время пытался шутить и смеяться, однако начался ураганный отек заднего привода Гончарука. Прогнозы, с...ка, неутешительные.



Импортную вакцину с надписью «Сделано в МВФ» в ближайшее время не подвезут, и инъекций долгами в ж...пу не предвидится. Процедура, естественно, бесполезная, но на некоторое время помогает. Краткая ремиссия, вызванная новогодними пьянками и поездками главного пациента в различные страны мира, в частности в Оман, уже закончилась. С четвертого февраля начинаются серьезные осложнения, поскольку будут использованы последние резервы «организма нации». Группа «зеленых» бактерий во главе с Ара-хамией провела большую работу по сбору голосов за продажу «эпителия». То есть земли. «Собачники», эксперты по табуированному сексу, возмужавшие насильники, свадебные фотографы, рестораторы и прочие бациллы объединили усилия с представителями трансграничных вирусов (контрабандистами и «соросятиной») и достигли отметки 230 «голосов» по шкале Рихтера–Дауна. Опухоль сформирована, осталось только… Ну вы сами понимаете, как все дальше будет. На «земельный рынок» придут банки из Катара, инвестиционные фонды из Албании и физические лица с двойным и даже с тройным гражданством. Даже скелета не останется.



Ткаченко и Бородянский в настоящее время пытаются провести серию публичных обсуждений документов. Якобы они ждут «фидбэк» от «заинтересованных сторон». Саша Ткаченко даже заявил, что почувствовал некую позитивную обратную связь. Даже боюсь это представить



Трудно сказать, можно ли доверять показаниям «социологического градусника», вставленного в задний проход Гончарука представителями центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований. Но они фиксируют резкое падение доверия организма к своему «гипофизу»

Специально обученные «палочки» из «Слуги народа» и министр культуры Бородянский активно пытаются подавить жалкие остатки информационно-иммунной системы. Для этого планируется заразить медиагонореей все подряд, что хоть отдаленно напоминает СМИ. Приготовлены две порции физического «раствора», который прекрасно сочетается с турботриппером: проект закона о медиа и проект закона о дезинформации. «Гонококки» Ткаченко и Бородянский в настоящее время пытаются провести серию публичных обсуждений документов. Якобы они ждут «фидбэк» от «заинтересованных сторон». Саша Ткаченко даже заявил, что почувствовал некую позитивную обратную связь. Даже боюсь это представить. В общих чертах фидбэк есть, но его авторы законопроекта неправильно интерпретируют. Вместо «пошли все на...» они читают «давно об этом мечтали». Ну что вы хотите… Больной становится неадекватным, постоянно чешется, пытается приложить стейкхолдер к больному месту и заняться самолечением при помощи таблеток от преждевременного зачатия. Ничего не помогает. Поэтому бредовые галлюцинации усиливаются и органично дополняются параноидальным состоянием.Давайте, типа, сократим размер законодательной «простаты» с 450 до 300 «бацилл». Цифровой гений Кабмина, живая, но неудачная реинкарнация Илона Маска на территории Украины Дубилет провел перепись аккаунтов украинцев. Сравнил с количеством симок, купленных на радиорынке «Караваевы Дачи», поделил на средний порнотрафик и вывел точную цифру: нас 35 миллионов. Плюс-минус пару миллионов. Поэтому такой маленькой стране ни к чему столько депутатов. Надо их «ужать». В результате размер зарплат оставшихся парламентариев увеличится, поскольку бюджет никто, естественно, резать не станет.Но это не важно. Главное другое: мы активно ищем и ждем иностранных партнеров для занятия инвестиционным сексом. В тоталитарные времена за подобную деятельность предусматривалось чисто уголовное наказание с принудительным установлением круга партнеров. Но мы живем в глобальном мире с демократическими стандартами и общечеловеческими ценностями.Поэтому всех, кто хочет вложить в организм нации сами понимаете что, но больших размеров, ждут исключительно льготные условия. Буквально сейчас, когда вы читаете эти строки, лучшие гинекологи Рады составляют список законов, которые будут официально переведены на английский язык. Для снятия любых барьеров, в том числе и языковых. Ну если уж мы упомянули «гения» Дубилета, который свистнул клиентскую базу «Приватбанка» для проведения «переписи», то надо сказать и об «инвестиционных нянях». Они уже есть. Лично Дубилет проводил кастинг в помещении бывшей парикмахерской правительства на первом этаже. Теперь там инвестиционный «бордель» с телефонами, видеокамерами и нянями на любой вкус. Каждая владеет языком, законодательной базой и готова выехать по первому требованию в любую удобную для потенциального клиента точку. Само собой разумеется, что после Давоса потенциальные клиенты выстроились в очередь к венерологу. Контакты со странами третьего мира, особенно в турборежиме, чреваты интересными сюрпризами.Теперь об общей температуре «национального организма». Трудно сказать, можно ли доверять показаниям «социологического градусника», вставленного в задний проход Гончарука представителями центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований. Но они фиксируют резкое падение доверия организма к своему «гипофизу». После публикации аудиосериала «Я профан» 65,5 процента опрошенных испытывают к премьеру чувство глубокой личной неприязни. Зато рейтинг Зеленского пробил психологическую отметку в пятьдесят процентов. Ему доверяют всего 49,4 процента. За рекордно короткое время, практически в турборежиме новый президент сравнялся с аналогичными показателями Петра Порошенко. Блестящая работа. Надо продолжать в том же духе.